طقس أول أيام الأسبوع بتوقيع الحصيني: حار جداً نهاراً ومعتدل فجراً

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قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية وجنوب الرياض والشرقية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواءً من حارة لحارة جداً نهاراً على معظم المناطق، وتميل للحرارة ليلاً معتدلة فجراً.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان واليمن وعمان وجنوب الإمارات.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية وجنوب الرياض والشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (نجران، عسير، الباحة)، كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأجزاء الغربية من الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، ويشمل ذلك المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، ويستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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