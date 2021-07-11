أخبار عاجلة

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 26 يوليو 2021 -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور» -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار

Print
رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار
الهفتاء شدّد على الشراء من أشخاص ثقة وسبق التعامل معهاً تجنباً للغش

رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار

حذّر رئيس رابطة مربي المواشي في المملكة، سعود الهفتاء؛ المواطنين والمقيمين من تطبيقات بيع المواشي حتى لا يقعوا ضحية للمحتالين.

ونصح الهفتاء؛ مشتري المواشي بأخذ الحذر في أثناء الشراء سواء عن طريق التطبيقات أو بطريقة الشراء التقليدية، مشدّداً على الشراء من أشخاص ثقة وسبق له التعامل معهم، حيث هناك بعض الغش يحدث في المواشي.

وأشار الهفتاء؛ في حديث مع قناة "" ، إلى ضرورة التأكد من وجود الشهادات والتراخيص الصادرة من الجهات الرسمية في حال التعامل مع التطبيقات وعدم الشراء من التطبيقات العشوائية لضمان حقوق المشتري الكاملة في حال وقع ضحية لأي نوع من أنواع الغش.

وحول الاضاحي، نفى رئيس رابطة مربي المواشي، أن تكون أسعار الاضاحي قد وصلت الى 3 آلاف ريال، مؤكداً أن الأسعار الحالية تصل بين 1100 و1800 ريال.

وأشار إلى أن الأسعار في السوق تعد عادلة مقارنة بأسعار الأعلاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا