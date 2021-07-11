«زي النهارده».. اليوم العالمي للسكان 11 يوليو 2000

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في سبتمبر ٢٠٠٠، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبالإجماع بياناً لمجموعة من القيم والمبادئ والأهداف المتعلقة بجدول الأعمال الدولى للقرن الواحد والعشرين، وعقد زعماء العالم عزمهم على أن يكفلوا التعليم الأولى لكل أطفال العالم، وأن يكفلوا لجميع البنات والبنين الوصول إلى جميع مستويات التعليم على قدم المساواة،وأنهم بحلول عام ٢٠١٥سيكونون قد خفضوا من معدل الوفيات «النفاسية»، بمقدار 3 أرباع، وكذلك خفض معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة وعقدت تلك الدول العزم أيضا على تحديد مجموعة من الاهتمامات العالمية المتعلقة بالفقر والتصحر وقضايا البيئة، وتم إعداد خطط تبنتها الأمم المتحدة في ضوء التحذيرات من خطر الزيادة السكانية على الموارد على مستوى العالم، كما عقدوا العزم على ضمان حصول الجميع على وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والموثوقة وكذلك الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، كما قرروا أن يعملوا على التصدى لانتشار فيروس نقص المناعة ووباء الملاريا وأن يخفضوا نسبة من يقل دخلهم عن دولار واحد يوميا، ونسبة من يعانون من الجوع والافتقارإلى مياه الشرب النظيفة، كما قرروا أن يعتبروا «زى النهارده»، أي ١١ يوليو، هو اليوم العالمى للسكان، وكان مؤسسو هذا اليوم العالمى قد عقدوا الكثير من المؤتمرات أهمها مؤتمرعقد في ٢٠٠٦ والثانى في ٢٠٠٧، وقد ناقش فيهما الحاضرون التدابير اللازمة للحد من الفقر وعدم المساواة وانتشار مرض الإيدز ورفعوا شعار «المساواة = القوة»، أي المساواة في الحقوق بين الجنسين.