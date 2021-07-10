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"صحة بيشة" تنفذ 199 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى

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"صحة بيشة" تنفذ 199 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى "صحة بيشة" تنفذ 199 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى
شملت المستشفيات والمراكز الخاصة و"الرعاية الأولية" والمراكز المتخصصة

كثّفت صحة بيشة، ممثلةً بإدارة مكافحة العدوى، زياراتها للمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأبانت صحة بيشة، أن الهدف من الزيارات هو الوقوف على إمكانات المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ودعمها وجعلها بيئة آمنة من العدوى، وزيادة غرف العزل والوقوف على البنية التحتية لذلك، وكذلك مراعاة أقسام العنايات المركزة بالمستشفيات وخطورة انتقال العدوى فيها.

وأضافت صحة بيشة، أن فريق مكافحة العدوى يسعى لرفع وعي الفريق الصحي بضرورة التنفيذ والالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، والمراقبة والوقوف على نتائج ومؤشرات مواقع صحة بيشة، وإنشاء وتفعيل برنامج خاص بمكافحة العدوى يتم التقيد به داخل عيادات الأسنان.

كما تم إنشاء برنامج خاص بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتدريب مدربين للبرنامج والبدء بتنفيذه، ورفع عدد المدربين بالمستشفيات لبرنامج أساسيات مكافحة العدوى لتغطية جميع العاملين في المنشأة.

ويوجد 9 مقَيّمين بصحة بيشة لبرنامج ICA للمستشفيات لتحقيق أعلى معايير مكافحة العدوى.

وشملت الزيارات 199 زيارة موزعة على المستشفيات والمراكز الخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة، كما تم تنفيذ 15 دورات تدريبية.بيشة صحة بيشة الجديد محافظة بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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