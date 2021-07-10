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وزيرة الهجرة: بعض العالقين في الإمارات رفضوا العودة على أمل فتح المجال الجوي السعودي

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وزيرة الهجرة: بعض العالقين في الإمارات رفضوا العودة على أمل فتح المجال الجوي السعودي وزيرة الهجرة: بعض العالقين في الإمارات رفضوا العودة على أمل فتح المجال الجوي السعودي

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وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر لحكومة دبي على التعاون المثالي لحل أزمة العالقين المصريين بالإمارات.

وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن بعض العالقين في الإمارات رفضوا العودة على أمل أن تعيد المملكة العربية فتح المجال الجوي.

وعن غلق السعودية للمجال الجوي، قالت وزيرة الهجرة إن تحترم سياسات الدول فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، وأن الوزارة على الفور تواصلت مع العمالة المصرية العالقة في الإمارات لحل أزمتهم.

وأوضحت مكرم أن وزارتي الهجرة والسياحة تعاونتا لحل هذه الأزمة، كما أن هناك 38 شركة سياحية تعاونت لعودة العالقين في الإمارات.

المصرى اليوم

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