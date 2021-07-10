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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحان الثانوية العامة اليوم يدل على نجاح الوزارة من الناحية الإدارية واللوجستية والإجراءات.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»: «منذ عام 2018 ونحن نتحدث عن تغيير نظام التقييم، وقمنا بعمل 50 مليون امتحان إلكتروني، وهذا منذ شهر مارس 2019 وهذه الامتحانات كانت تدريبا كافيا للطلاب للوقوف على هذا التغيير».

وأوضح الوزير: «هناك صور متباينة في رأي الطلاب عن امتحان اليوم وهناك طلاب كانوا سعداء بهذا الامتحان»، لافتا إلى أن الطالب المجتهد سيعلق على هذا الامتحان بأنه امتحان مناسب والطلاب الأقل في المستوي سيرونه صعبا جدا.

وسأل عمرو أديب وزير التعليم: «هو مين اللي طلع إشاعة إن الامتحان فيه جمع كلمة حليب؟»، فرد الوزير ضاحكًا: «منعرفش وكمان قالوا إن فيه جمع أخطبوط»، مضيفًا: «اللي روج لكلمة حليب في السوشيال ميديا مدفوع له فلوس عشان يعمل كده وممكن يكون فيه تمويل خارجي كمان».

ووجه الوزير رسالة لأولياء الأمور، قائلًا: «ماتخافوش ولادكم هينجحوا، والمنصات والأدوات الرقمية هي أدوات الدراسة في المستقبل، ولا تجروا وراء أساطين الدروس».