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«ما أقدرش ألومه».. وزير التعليم : «المدرس الطائر» له جمهور صنعه أولياء الأمور

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«ما أقدرش ألومه».. وزير التعليم : «المدرس الطائر» له جمهور صنعه أولياء الأمور «ما أقدرش ألومه».. وزير التعليم : «المدرس الطائر» له جمهور صنعه أولياء الأمور

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تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن واقعة المدرس الذي ظهر في سنتر دروس خصوصية ويهبط على الطلاب من مكان مرتفع.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «مش هقدر ألومه لأن هناك جمهور يذهب له».

واستطرد وزير التعليم، أن هناك أشخاصا لا علاقة لهم بالتربية والتعليم ولكنهم احترفوا الدروس الخصوصية وتربحوا منها أموالا طائلة، لأن أولياء الأمور يرسلون أولادهم لهم.

واختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الشخص صاحب الواقعة المشهورة لا يعد مصدرا للمعلومات وأسلوبه لا تربوي ولا تعليمي.

المصرى اليوم

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