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وزير التعليم : الطالب ممكن يحل 50 سؤالا من 60 ويحصل على أعلى الدرجات

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وزير التعليم : الطالب ممكن يحل 50 سؤالا من 60 ويحصل على أعلى الدرجات وزير التعليم : الطالب ممكن يحل 50 سؤالا من 60 ويحصل على أعلى الدرجات

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن تنسيق القبول بالجامعات يكون مقارنة بأعلى درجات يحصل عليها الطلاب، مردفا «من الوارد أن يحل الطالب 50 سؤالا من 60 ويحصل على أعلى الدرجات».

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات الغش باتت نادرة جدا في ظل المنظومة الجديدة لمنظومة امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن من سرب الامتحان واجه عقوبة حرمان عامين من الامتحان كما تم تحويلهم للنيابة العامة. وأكد أن النقل من المنظومة القديمة إلى الحديثة ليست مهضومة من قبل الكثيرين لا سيما أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن النتائج ستكون سارة للجميع.

واستطرد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه يتم التعامل مع مشاكل أو عمليات تسرب في الامتحانات خلال دقائق، حيث تم ضبط من سرب الامتحان خلال أقل من ربع ساعة.

وأردف ما يتم تناوله عن صعوبة امتحان اليوم ليس صحيحًا، مطالبا الأهالي عدم الانسياق خلف الشائعات التي تؤثر سلبا عليهم من الناحية النفسية، وأشار إلى أن معدلات الغش الإلكتروني انخفضت كثيرًا مقارنة بالعام الماضي. وأكد أن أجهزة الدولة السيادية موجودة داخل «جروبات الغش»، ولديها معلومات كاملة عن كل من سرب الامتحان.

المصرى اليوم

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