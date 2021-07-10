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بعد سؤال مفاجئ على الهواء.. رد غير متوقع من وزير التعليم على «جمع كلمة حليب» ()

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بعد سؤال مفاجئ على الهواء.. رد غير متوقع من وزير التعليم على «جمع كلمة حليب» (فيديو) بعد سؤال مفاجئ على الهواء.. رد غير متوقع من وزير التعليم على «جمع كلمة حليب» ()

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب اعتادوا حفظ الأسئلة في الامتحانات ويشعرون بالتفوق الوهمي.

وطالب الوزير، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، الأهالي والطلاب بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة والوقت، خاصة أن الأمر بأكمله منافسة بينهم الطلبة في أداء الامتحانات بمعايير ثابتة.

وفاجأ الإعلامي سيد على مقدم البرنامج، وزير التعليم بسؤاله عن «جمع كلمة حليب»، ليرد الأخير: «أنا مش حافظ الإجابة ولا إحنا بنعرف الامتحان»، مؤكدأ أن الحاسب الآلي هو من يقوم بعمل الامتحان ويأخذه من بنك الأسئلة ويكون هناك 5 اختيارات من متعدد.

ولفت إلى أنه فيما يختص بشكاوى الطلاب بعدم وجود مراوح في اللجان/ موضحا أن تعليمات وزارة الصحة أصدرت تكليفاتها بعدم استخدام المراوح لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، ولكن تم السماح باستخدام مراوح جانبية فقط.

المصرى اليوم

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