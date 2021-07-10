«المحامين»: حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ16 فرعية غدا

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، غدا الأحد الموافق 11 يوليو الجاري، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، لنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح.

وأكدت النقابة في بيان صحفي لها على أن يكون الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحا، وعلى الأعضاء الجدد عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

وأضاف: «من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين».

واختتم: «وعلى من لم يتمكن من تسلم كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس».