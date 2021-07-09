إخماد حريق في صيدلية بسوهاج دون وقوع إصابات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت اليوم قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، حريقا نشب في صيدلية بدائرة مركز ساقلتة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في صيدليه بدائرة مركز ساقلتة، فانتقلت إلى مكان البلاغ قوات الحماية المدنية، وسيارة إطفاء، وتبين نشوب الحريق في صيدلية ملك نعمه. أ. م «45 سنة – صيدلانية» وتقيم بدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وأفادت مالكة الصيدلية بمضمون ما تقدم، ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي عقب غلقها، وأضافت بإحتراق بعض محتويات الصيدلية، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.