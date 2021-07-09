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رئيس جامعة مطروح ينعي السيدة جيهان السادات

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رئيس جامعة مطروح ينعي السيدة جيهان السادات رئيس جامعة مطروح ينعي السيدة جيهان السادات

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نعى الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بخالص الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، والتي وافتها المنية اليوم الجمعة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وأعرب الدكتور مصطفى النجار نيابةً عن نواب الجامعة، العمداء، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، العاملين، والطلاب، عن خالص عزائه لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الجامعة على دور الفقيدة في خدمة وطنها من خلال العمل العام والنشاط المجتمعي، حيث كانت تمثل نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية.

المصرى اليوم

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