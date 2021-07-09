نشروا رقم هاتف «خامنئي» للاستفسار عن العطل.. «هاكرز» يخترقون سكك حديد إيران

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعطلت خدمات القطارات في إيران بسبب «هجمات إلكترونية»، اليوم الجمعة، إذ نشر متسللون رقم الهاتف الخاص بالزعيم الأعلى للبلاد، آية الله على خامنئي، باعتباره الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على معلومات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن رحلات القطارات إما تأخرت أو ألغيت في الوقت الذي تعطلت فيه خدمات مكاتب التذاكر وموقع خدمة القطارات الوطنية على الإنترنت وخدمات الشحن وإن «حالة غير مسبوقة من الفوضى سادت في محطات القطارات عبر البلاد».

وأضافت الهيئة ووكالة فارس، أن ملحوظة على اللوحات الإلكترونية في المحطات طلبت من الركاب الاتصال برقم يخص في واقع الأمر مكتب الزعيم الأعلى للبلاد.

وأضافت وكالة فارس أن إخطارا آخر على اللوحات كتب فيه «تأخير طويل نتيجة هجمات إلكترونية».

ونسبت هيئة الإذاعة في وقت لاحق لمتحدث باسم شركة السكك الحديدية الرسمية قوله إن فنيين يفحصون العطل ونفى أن يكون هناك تأخيرات مطولة في الخدمة.