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بعد إعلان «بابجي» عن التحديث الجديد، ينتظر الملايين تفاصيل تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر يوليو 2021.

أعلنت الشركة، أن التحديث الجديد، سيصدر اليوم الجمعة، على أن يشهد مميزات عدة تضاف إلى اللعبة منها: «أسلحة ومكافأت ومركبات جديدة».

ومن تفاصيل تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر يوليو 2021، هناك وظيفة «Winning-Moment Photo Function»، التي تجعل من الممكن التقاط ما حدث في اللحظات الأخيرة من المباراة الحربية التي يخوضها اللاعبين.

وفي تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر يوليو 2021، أيضا توفر طائرة هليكوبتر، حيث يجب الضغط على دخول الهليكوبتر وبدء لعب Titan Last Stand، ليتمكن اللاعب من استخدام النقاط المكتسبة خلال الحدث لاستبدال المكافآت، بالإضافة إلى توفير سيارة Coupe RB للمستخدمين تصل سرعتها إلى أكثر من 150 كيلومتر/ ساعة.

وفي تفاصيل تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر يوليو 2021، سيصبح هناك تحسين في بندقية M249، وأيضًا تعديلات على ميزان المسدس، حيث ارتفع ضرر R1895 وازداد معدل إطلاق النار، وارتفع معدل ضرر R45 وP1911، وزاد معدل إطلاق نسر الصحراء قليلا.