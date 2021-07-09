«ماركينيوس»: نيمار يستحق لقب كوبا أمريكا أكثر من ميسى

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أكد المدافع البرازيلى ماركينيوس أن مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائى كوبا أمريكا السبت المقبل على ملعب ماراكانا في ريو دى جانيرو، ستكون مثل «حرب» أو «نزال ملاكمة»، سيفوز فيه الفريق الأكثر استعدادا.

وقال ماركينيوس في مؤتمر صحفى: «إنها من المباريات التي يريد الفرد خوضها، مباراة كبيرة، خصوصا لكونها نهائى وكلاسيكو مع الأرجنتين. ولذلك نحن متحفزون ولدينا رغبة كبيرة في الفوز».

وأضاف «ستكون نزال ملاكمة، ستتاح لكل فريق فيها فرص للهجوم والمرور بأوقات جيدة. من سيخطأ أقل سيفوز. ستكون مباراة ستحسمها التفاصيل ولذلك علينا الاستعداد للأوقات الجيدة والصعبة».

وأكد ماركينيوس أن البرازيل تحلل نقاط قوة الأرجنتين للبحث عن استراتيجية لإبطالها، وكذلك تبحث عن نقاط الضعف لاستغلالها، مشيرا إلى أن الجوانب الذهنية والاستراتيجية ستكون مهمة عن المهارات الفردية في النهائى.

وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على المنتخبين الاستحواذ على الكرة طوال التسعين دقيقة، قائلا «ستكون حربا وسيفوز الأقوى».

وأضاف «الأرجنتين تلعب بشكل جيد وهم في حالة تركيز. ميسى من نقاط القوة في الأرجنتين ومهمتنا هو جعل اللعب صعبا عليه. ولكن لا يمكننا التفكير فقط في ميسى».

ورد على أقوال المشجعين والصحافة بأن ميسى يستحق الفوز بلقب قارى مع المنتخب الأرجنتينى، بأن كل من في الملعب يستحقون الفوز باللقب.

وتابع ماركينيوس «أنا على يقين بأن كل من في الملعب يستحق اللقب. الكل عمل وناضل. قضينا 46 يوما معزولين وداخل فقاعة صحية من دون رؤية أبنائنا وأسرنا وهذا يجعلنا نستحق اللقب».

وقال: «من هو أفضل سيرفع كأس البطولة وأتمنى أن تكون البرازيل. ومثلما لدى الأرجنتين ميسى، نحن لدينا نيمار وهو يستحق أيضا الفوز ببطولة، لأنه غاب عن كوبا أمريكا السابقة، وهو لديه رغبة كبيرة في الفوز بهذه»، في إشارة إلى البطولة التي فاز بها السيلساو في 2019 في غياب نيمار للإصابة.