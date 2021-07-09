أخبار عاجلة

ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا -
حملة لرصف الطرق وإزالة الإشغالات في الحامول -
«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف -
البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز -
طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة -
قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر -
اعلامي: رمضان صبحي بياخد ٢٠٠ مليون جنية ومش عارف يجيب جول -
الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ -
11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية -
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«ماركينيوس»: نيمار يستحق لقب كوبا أمريكا أكثر من ميسى

Print
«ماركينيوس»: نيمار يستحق لقب كوبا أمريكا أكثر من ميسى «ماركينيوس»: نيمار يستحق لقب كوبا أمريكا أكثر من ميسى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد المدافع البرازيلى ماركينيوس أن مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائى كوبا أمريكا السبت المقبل على ملعب ماراكانا في ريو دى جانيرو، ستكون مثل «حرب» أو «نزال ملاكمة»، سيفوز فيه الفريق الأكثر استعدادا.

وقال ماركينيوس في مؤتمر صحفى: «إنها من المباريات التي يريد الفرد خوضها، مباراة كبيرة، خصوصا لكونها نهائى وكلاسيكو مع الأرجنتين. ولذلك نحن متحفزون ولدينا رغبة كبيرة في الفوز».

وأضاف «ستكون نزال ملاكمة، ستتاح لكل فريق فيها فرص للهجوم والمرور بأوقات جيدة. من سيخطأ أقل سيفوز. ستكون مباراة ستحسمها التفاصيل ولذلك علينا الاستعداد للأوقات الجيدة والصعبة».

وأكد ماركينيوس أن البرازيل تحلل نقاط قوة الأرجنتين للبحث عن استراتيجية لإبطالها، وكذلك تبحث عن نقاط الضعف لاستغلالها، مشيرا إلى أن الجوانب الذهنية والاستراتيجية ستكون مهمة عن المهارات الفردية في النهائى.

وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على المنتخبين الاستحواذ على الكرة طوال التسعين دقيقة، قائلا «ستكون حربا وسيفوز الأقوى».

وأضاف «الأرجنتين تلعب بشكل جيد وهم في حالة تركيز. ميسى من نقاط القوة في الأرجنتين ومهمتنا هو جعل اللعب صعبا عليه. ولكن لا يمكننا التفكير فقط في ميسى».

ورد على أقوال المشجعين والصحافة بأن ميسى يستحق الفوز بلقب قارى مع الأرجنتينى، بأن كل من في الملعب يستحقون الفوز باللقب.

وتابع ماركينيوس «أنا على يقين بأن كل من في الملعب يستحق اللقب. الكل عمل وناضل. قضينا 46 يوما معزولين وداخل فقاعة صحية من دون رؤية أبنائنا وأسرنا وهذا يجعلنا نستحق اللقب».

وقال: «من هو أفضل سيرفع كأس البطولة وأتمنى أن تكون البرازيل. ومثلما لدى الأرجنتين ميسى، نحن لدينا نيمار وهو يستحق أيضا الفوز ببطولة، لأنه غاب عن كوبا أمريكا السابقة، وهو لديه رغبة كبيرة في الفوز بهذه»، في إشارة إلى البطولة التي فاز بها السيلساو في 2019 في غياب نيمار للإصابة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين