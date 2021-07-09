إجراء عملية جراحية لسيدة تعاني من أورام سرطانية بمستشفى بئر العبد

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قام فريق طبي من أطباء الجامعات بالتعاون مع أطباء مستشفى بئر العبدالمركزي بشمال سيناء، بإجراء عملية جراحية لسيدة تعاني من أورام سرطانية بالجسد.

وأكد الدكتور تامر حمدي، مدير عام المستشفى، على إجراء جراحة عاجلة وخطيرة لمريضة تبلغ من العمر ٤٥ عامًا، تعانى من ورم متقدم بالثدى وثانويات سرطانية عديده بالمخ والعمود الفقري الجمجمة والقفص الصدري والكتفين والفخذين وعظام الحوض، أدت إلى كسر بعنق عظم الفخذ مما استدعى إلى استبدال مفصل الفخذ بمفصل كامل أسمنتى ثلاثى الأقطاب.

أجرى الجراحة كلا من الدكتور محمد سلامة حمدى، مدرس واستشارى جراحة العظام والمفاصل وكسور الحوض جامعة القاهرة، والدكتور محمود الوكيل مدرس واستشاري التخدير بكية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمد العدوى اخصائي جراحه العظام بمستشفى بئر العبدالتخصصى، وبمعاونة محمود فيصل فنى العظام بمستشفى بئر العبد، ووائل سلمى فنى العظام بمستشفى بئر العبد، بجانب أعضاء هيئة التمريض وفنيو الأشعة.