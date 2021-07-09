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وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات

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وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات

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نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وأصدر الرئيس عبدالفتاح قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

المصرى اليوم

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