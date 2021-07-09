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توصيل الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم

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توصيل الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم توصيل الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم

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أعلنت مدينة مصيف بلطيم، عن بدء تلقى طلبات المواطنين أصحاب حق الانتفاع بالمدينة عن طريق المركز التكنولوجي بمدينة مصيف بلطيم لعمل التوصيلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى بجميع مناطق المدينة، حيث يتم تواجد مندوب من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم بالمركز التكنولوجي بمدينة مصيف بلطيم يوميا لتلقى الطلبات.

ومن الجدير بالذكر أن مدينة مصيف بلطيم كان لايوجد بها خدمة الصرف الصحي، وكان يجري إنشاء مشروع الصرف الصحي بها وسبق أن أعلن رئيس مدينة مصيف بلطيم بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ المشروع.

المصرى اليوم

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