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تواصل لجان نادي الزمالك، الاختبارات لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظتي القليوبية والسويس، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب، من مختلف محافظات مصر.

وتمت الاختبارات بمحافظة القليوبية بمركز شبرا البلد، وكذلك بمحافظة السويس تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى وتمت الاختبارات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وضمت اللجنة الفنية الخاصة بالقليوبية كلا من: أسامة حسن، مصطفى نجم، أحمد رزق، محمد حسن، هشام إبراهيم، كأعضاء فنيين،وسيد كوشي استمارات وفوزي المكعي عامل مهمات.

بينما ضمت لجنة السويس، عامر صبري، أحمد زكريا، محمد مصطفى، عصام هلال، محمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى كأعضاء فنيين، ومجدي قاصد إداري.

وشهدت الاختبارات إقبالا كبيرا من المواهب الشابة بالمحافظتين من أجل تحقيق حلم الإنضمام لنادي الزمالك.