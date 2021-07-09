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المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة يعتمد مجموعة من القرارات

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المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة يعتمد مجموعة من القرارات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة يعتمد مجموعة من القرارات
منها اقتراح بتمكين النساء للتكيف والتعافي أثناء الأوبئة الطارئة

المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة يعتمد مجموعة من القرارات

اعتمدت الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة مجموعة من القرارات في ختام أعمالها في القاهرة أمس، منها تنمية المرأة الفلسطينية (مُقدَّم من دولة فلسطين)، وحماية وتمكين المرأة في الدول الأعضاء للتكيف والتعافي أثناء الأوبئة الطارئة والظروف الاستثنائية "مُقدَّم من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت".

كما اعتُمد قراران بشأن استدامة المكتسبات في مجال النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ووضع السياسة الجنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي (مقدمان من بوركينا فاسو).

وتضمنت القرارات التي اعتُمدت قرارًا بشأن إدماج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجية وسياسات "كوفيد-19" (مقدم من ، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو)، وقرار بشأن اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (مُقدَّم من بوركينا فاسو).

وجرى كذلك اعتماد قرار بشأن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة (مُقدَّم من مصر والغابون)، وقرارين بشأن استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره في حماية وتعزيز حقوق المرأة وتنسيق تعميم منظور المساواة بين الجنسين داخل منظومة التعاون الإسلامي (مُقدَّمين من مصر).

واعتمد المؤتمر قرارين بشأن العمل المشترك لدعم اللاجئات والنازحات، وتعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشابات (مُقدَّمين من تركيا)، كما اعتَمد قرارًا بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على النساء والفتيات (مُقدَّمًا من المغرب)، وقرارًا بشأن جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات النساء (مُقدَّمًا من تركيا)، إلى جانب قرار حول مكان وتاريخ انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري حول المرأة.

منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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