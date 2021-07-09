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الزراعة تكشف لحوم الأضاحى 2021 .. تشمل الماعز والجاموس والأبقار

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قال المهندس سعيد دسوقى، مدير عام الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، إن الأضاحي لها رقم وسجلات لدى الوزارة عن سلالات الأب، مع إعطاء الأضحية كافة التحصينات الدورية من الهيئة العامة للطب البيطري، فضلاً عن متابعة الأطباء البيطريين لكافة التحصينات والأدوية التي يتم إعطائها للحيوانات.

وأضاف دسوقى، خلال تقرير مذاع على قناة DMC الفضائية، أن وزارة الزراعة استعدت لتقديم الأضاحي للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى هذا العام، من خلال منظومة متبعة ومنظمة من قبل ، موضحًا أن الوزارة تقوم ببيع الأضاحي عبر منافذ الوزارة حيث تم البدء بمحافظة كفر الشيخ، وسوهاج. كما تحدث عن أسعار أضاحى العيد هذا العام.

الأضاحى فى عيد الأضحى 2021

كما أشار مدير عام الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك منذ 6 أشهر مضت، عن طريق تجهيز الحيوانات وتثمينها وعمل التحصينات اللازمة للوصول بها لمستوى جيد للحوم.

وعن أسعار الأضاحى لـ الماعز وأسعار العجول البقرى والجاموس فى عيد الأضحى 2021، والتي تم طرحها من قِبل وزارة الزراعة للبيع، فهى 70 جنيها للأغنام و57 للبقرى و50 للجاموس.

شروط بيع خراف أضاحى العيد للموظفين بالتقسيط على 6 أشهر

حددت وزارة التموين، عدة ضوابط لصرف الخراف بالتقسيط فى عيد الأضحى للموظفين وهي كالتالي:

1- إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيانًا بالأسعار للجهات المذكورة.

2- قيام الجهات بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها، "سعر الكيلو قائم 65 جنيهًا".

3- يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوبة منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسؤول بالشركة.

4- تعهد من الجهة بإرسال شيك بقيمة القسط المحصل شهرياً من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة للمجمعات الاستهلاكية.

المصرى اليوم

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