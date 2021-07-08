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الإرياني : العملية العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بالبيضاء مستمرة

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الإرياني : العملية العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بالبيضاء مستمرة الإرياني : العملية العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بالبيضاء مستمرة
أكد أن مدينة الزاهر وجميع المواقع مؤمنة بالكامل

الإرياني : العملية العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بالبيضاء مستمرة

أكدت اليمنية، أن العملية العسكرية الجارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء لن تتوقف وماضية حتى استعادة مركز المحافظة، والمديريات التي ما زالت تحت سيطرة المتمردين المدعومين من إيران.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، وأشار فيه إلى أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية.

وأفاد الوزير اليمني، بأن قوات الجيش المسنودة من رجال القبائل، تمكنت وبإسناد من قوات التحالف العربي يوم الخميس، من التصدي لهجوم شنته ميليشيا في جبهتي الحازمية والزاهر بالمحافظة ذاتها، واستعادة السيطرة على مركز مديرية الزاهر الذي تسللت إليه عناصر حوثية.

وقال الإرياني، في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية دفعت بالعشرات من عناصرها في هجوم انتحاري للتسلل إلى مركز مديرية الزاهر، لصناعة انتصار زائف والتغطية على خسائرها في جبهات البيضاء، مضيفًا أن عناصر الميليشيا المتسللة سقطوا بين قتيل وجريح، فيما استعادت قوات الجيش أسلحةً وعتادًا عسكريًا كان بحوزة المتمردين.

كما أكد المسؤول اليمني أن مدينة الزاهر وجميع المواقع التي تم استعادتها منذ انطلاق عملية ‎النجم الثاقب في مديريتي الزاهر والصومعة مؤمنة بالكامل، مشيرًا إلى أن الميليشيا لم تحقق أي إنجاز يُذكر سوى الزج بالمئات من عناصرها لموت محقق في جبهتي الحازمية والزاهر.ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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