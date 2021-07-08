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السودان في مجلس الأمن: صمت مجلس الأمن تجاه سد النهضة سيعطي رسالة خاطئة بأن خطوات إثيوبيا مقبولة

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السودان في مجلس الأمن: صمت مجلس الأمن تجاه سد النهضة سيعطي رسالة خاطئة بأن خطوات إثيوبيا مقبولة السودان في مجلس الأمن: صمت مجلس الأمن تجاه سد النهضة سيعطي رسالة خاطئة بأن خطوات إثيوبيا مقبولة

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قالت وزيرة الخارجية السودانية أمام مجلس الأمن، مريم صادق المهدي، إنها تؤمن بالحلول الإفريقية لحل مشاكل سد النهضة.

واوضحت خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة، إنهم قدّموا مقترح تعزيز آلية التفاوض الافريقية ورحّبوا بوساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب افريقيا لكن الموقف الاثيوبي ظل متصلبًا، وهو ما أفشل جميع المفاوضات.

وتابعت المهدي أن عدم تحسين آلية التفاوض بشان سد النهضة بإعطاء دور أكبر للخبراء أدى إلى عدم التوصل لاتفاق، مطالبة مجلس الأمن إلى عزيز مسار التفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقي مع اضطلاع المراقبين بأدول لتسهيل المفاوضات.

وأوضحت أن قضية سد النهضة عاجلة وعادلة والمطلوب من مجلس الأمن تعزيز مسار المفاوضات دون تكليف.

وأشارت المهدي إلى أن صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة مفادها أن التصرفات الاحادية الاثيوبية مقبولة، مطالبة المجلس بدعوة اثيوبيا لعدم اتخاذ خططوات أحادية بشأن سد النهضة دون اتفاق.

المصرى اليوم

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