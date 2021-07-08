★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى حمادة أنور، عضوٍ مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري، هو الأحق بحراسة عرين المنتخب في أولمبياد طوكيو.

وقال حمادة أنور، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«محمد صبحي، يقدم مستوى مميز للغاية مع الاتحاد السكندري هذا الموسم، وهو أحق من محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بحراسة عرين المنتخب في أولمبياد طوكيو».

وأضاف :«الجهاز الفني للمنتخب ضيع على الحارس فرصة المشاركة في الأولمبياد، خاصة أنها من الممكن أن لا تأتي له تلك الفرصة مرة أخرى، على عكس محمد الشناوي، الذي شارك من قبل في كأس العالم»، مضيفًا :«محمد صبحي، كان من الممكن أن يحترف عن طريق الأولمبياد، ولكن الجهاز الفني ضيع عليه تلك الفرصة».

وأوضح :«شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب كان من الممكن أن يستعين بلاعب في خط الوسط بدلا من محمد الشناوي، خاصة أن المنتخب يعاني من أزمة في هذا المركز».