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قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أن مباراة المقاولون العرب كانت صعبة للغاية في ظل تكتل دفاعات المنافس.

وأوضح موسيماني خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الأهلي على المقاولون العرب في الدوري:«المنافس خدعني، فشاهدت مباراتيه أمام الزمالك ولكنه لعب بطريقة مغايرة تماماً الليلة».

وأكمل:«ربما أكون أخطأت في قراءة المنافس ولكن المقاولون خدعنا بطريقة لعب دفاعية غير متوقعة».

وواصل موسيماني:«هدف صلاح محسن لا يحتاج للعودة إلى تقنية الفار، الكرة كانت واضحة للجميع وهي تتخطى خط المرمى».

وأنهى تصريحاته:«دفعنا بعدد من المهاجمين وقمنا بالضغط على المنافس في ظل تكتله دفاعياً، ونجحنا في حسم المباراة في النهاية».

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين نظيفين بمنافسات الدوري الممتاز بملعب بتروسبورت.