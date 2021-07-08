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معتز إينو: التغييرات صنعت الفارق للأهلي أمام المقاولون

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معتز إينو: التغييرات صنعت الفارق للأهلي أمام المقاولون معتز إينو: التغييرات صنعت الفارق للأهلي أمام المقاولون

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أشاد معتز إينو، نجم الاهلي والزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الشوط الثاني من مباراة المقاولون العرب.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال معتز إينو، في تصريحات بيرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أداء الأهلي من الناحية الهجومية كان أفضل من الشوط الأول، حيث هدد مرمى حسن شاهين، حارس ذئاب الجبل في أكثر من فرصة».

وأضاف :«التغييرات التي أجراها الجنوب افريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي في الشوط الثاني، هي من صنعت الفارق، وتحديدًا الثنائي صلاح محسن والكونغولي والتر بواليا».

المصرى اليوم

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