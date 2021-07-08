حمادة أنور: المقاولون لا يستحق الخروج بنقطة أمام الأهلي

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب خلال مباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«المقاولون العرب، ظهر بمستوى سئ للغاية خلال مباراة الأهلي»، مؤكدًا :«المقاولون، لم يقدم المستوى الذي يستحق أن يخرج من المباراة بنقطة».

وأضاف :«مفيش فريق يدافع أمام الأهلي 90 دقيقة بالتأكيد سيخسر المباراة»، مضيفًا :«المقاولون لعب دفاع عشوائي، حيث هناك كثرة عددية بدون تنظيم دفاعي»، مضيفًا :«المقاولون، مالوش أي شكل طوال اللقاء، لم نرى مرمى محمد الشناوي».