مندوب الصين بمجلس الأمن : يجب مراعاة دول المنبع والمصب في النيل

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قال مندوب الصين في مجلس الأمن، لي باودونج، إن سد النهضة يمكن أن يكون مشروعا للتعاون الأفريقي، موضحا أنه يدعم الوساطة الأفريقية في مسار سد النهضة، مؤكدا أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه مرجع مهم لحل الأزمة.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه يقدر القلق المشروع لدولتي المصب (مصر والسودان) بخصوص سد النهضة، إلا أنه دعا للحوار للوصول لحل لهذه الأزمة، داعيا إلى استئناف الحوار والمفاوضات فورا بين الدول الثلاث، واستمرار الاتحاد الأفريقي بدوره في هذه الأزمة.

وأوضح أنه يجب مراعاة مصالح دول المنبع والمصب في النيل، فضلا عن دعم الحوار بين إثيوبيا والسودان ومصر.