الأقصر : النجوع قرية نموذجية بالمبادرة الرئاسية

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عقد محمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء موسع اليوم بقرية النجوع مركز إسنا جنوب الأقصر، بحضور إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات ومنسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس هاني طايع مسؤول جهاز التعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر، والمهندس ياسر عشاوى رئيس شركة مياه الشرب باسنا، والمهندس محمود صادق منسق مشروعات حياة كريمة، وصباح منصور وعبدالرحيم طايع نواب رئيس مركز ومدينة اسنا، والمهندس اسلام رئيس هيئية الابنية التعليمية بالاقصر، والمهندس مختار رئيس سنترال اسنا، ومسئولى الري والكهرباء والغاز والشباب والرياضة، كما حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب النائب باهي امين مسعود والنائبة زينب السلايمي، وعدد من عُمد وأهالى القرية .

مشروعات حياة كريمة بقرى اسنا

وجاء اللقاء لبحث سبل التعاون والاسراع في معدلات التنفيذ لكافة المشروعات داخل قرية النجوع وتذليل أي عقبات حتى تصبح قرية نموذجية يحتذى به على مستوى الجمهورية داخل المبارة الرئاسية .

مشروعات حياة كريمة بقرى اسنا

وخلال اللقاء تم مناقشة نسب تنفيذ الاعمال ومعدلات الأداء لكافة المشروعات من صرف صحي، ومياه شرب، وكهرباء، واتصالات، وابنية تعليمية، ومراكز شباب، ورصف طرق، وتبطين ترع، وغاز كما تم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية ..

وتعهد الجميع بإنهاء كافة الأعمال داخل القرية قبل شهر ونصف حتى تصبح القرية نموذجية لكافة المشروعات.. واستمع السكرتير العام، خلال اللقاء، إلى طلبات المواطنين التي أكد انه تم ادراجها وجاري العمل بها خلال المبادرة الرئاسية .

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الاستدامة في العمل والإسراع في معدل التنفيذ موجها الشكر للجميع على ما يبذلونه من مجهود لأجل تنفيذ هذه المشروعات على أكمل وجه.. وفي نهاية اللقاء تم تفقد الأعمال الجارية لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى النجوع والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين.