الأقصر : النجوع قرية نموذجية بالمبادرة الرئاسية

الأقصر : النجوع قرية نموذجية بالمبادرة الرئاسية
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عقد محمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء موسع اليوم بقرية النجوع مركز إسنا جنوب الأقصر، بحضور إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات ومنسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس هاني طايع مسؤول جهاز التعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر، والمهندس ياسر عشاوى رئيس شركة مياه الشرب باسنا، والمهندس محمود صادق منسق مشروعات حياة كريمة، وصباح منصور وعبدالرحيم طايع نواب رئيس مركز ومدينة اسنا، والمهندس اسلام رئيس هيئية الابنية التعليمية بالاقصر، والمهندس مختار رئيس سنترال اسنا، ومسئولى الري والكهرباء والغاز والشباب والرياضة، كما حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب النائب باهي امين مسعود والنائبة زينب السلايمي، وعدد من عُمد وأهالى القرية .
وجاء اللقاء لبحث سبل التعاون والاسراع في معدلات التنفيذ لكافة المشروعات داخل قرية النجوع وتذليل أي عقبات حتى تصبح قرية نموذجية يحتذى به على مستوى الجمهورية داخل المبارة الرئاسية .
وخلال اللقاء تم مناقشة نسب تنفيذ الاعمال ومعدلات الأداء لكافة المشروعات من صرف صحي، ومياه شرب، وكهرباء، واتصالات، وابنية تعليمية، ومراكز شباب، ورصف طرق، وتبطين ترع، وغاز كما تم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية ..
وتعهد الجميع بإنهاء كافة الأعمال داخل القرية قبل شهر ونصف حتى تصبح القرية نموذجية لكافة المشروعات.. واستمع السكرتير العام، خلال اللقاء، إلى طلبات المواطنين التي أكد انه تم ادراجها وجاري العمل بها خلال المبادرة الرئاسية .
كما شدد على ضرورة الحفاظ على الاستدامة في العمل والإسراع في معدل التنفيذ موجها الشكر للجميع على ما يبذلونه من مجهود لأجل تنفيذ هذه المشروعات على أكمل وجه.. وفي نهاية اللقاء تم تفقد الأعمال الجارية لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى النجوع والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين.