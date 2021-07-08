أخبار عاجلة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه -
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة -
عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا -
المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا -
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل) -
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نهائي يورو 2020 بصافرة هولندية

Print
نهائي يورو 2020 بصافرة هولندية نهائي يورو 2020 بصافرة هولندية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي ستجمع بين إنجلترا وإيطاليا.

وسيكون الهولندي بيورن كويبرز حكماً للساحة فيما سيعاونه مواطنيه ساندر فان رويكيل وإيروين زينسترا وسيتواجد الإسباني كارلوس ديل كيرو جراندي حكماً رابعاً.

وأدار الهولندي كويبرز 3 مباريات خلال النسخة الحالية من بطولة يورو 2020 وشهدت فوز بلجيكا على الدنمارك وهزيمة إسبانيا لسلوفاكيا وانتصار الدنمارك على التشك في الأدوار الإقصائية.

كما يمتلك خبرات دولية مميزة حيث سبق له قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختين بالإضافة إلى تواجده ضمن الطاقم التحكيمي لنهائي مونديال 2018.

وستقام البماراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 يوم الأحد المقبل بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا في ملعب ويمبلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا

مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حادث مرور بمشاركة حافلة ركاب سياحية بجنوب روسيا

مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حادث مرور بمشاركة حافلة ركاب سياحية بجنوب روسيا