نهائي يورو 2020 بصافرة هولندية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي ستجمع بين إنجلترا وإيطاليا.

وسيكون الهولندي بيورن كويبرز حكماً للساحة فيما سيعاونه مواطنيه ساندر فان رويكيل وإيروين زينسترا وسيتواجد الإسباني كارلوس ديل كيرو جراندي حكماً رابعاً.

وأدار الهولندي كويبرز 3 مباريات خلال النسخة الحالية من بطولة يورو 2020 وشهدت فوز بلجيكا على الدنمارك وهزيمة إسبانيا لسلوفاكيا وانتصار الدنمارك على التشك في الأدوار الإقصائية.

كما يمتلك خبرات دولية مميزة حيث سبق له قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختين بالإضافة إلى تواجده ضمن الطاقم التحكيمي لنهائي مونديال روسيا 2018.

وستقام البماراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 يوم الأحد المقبل بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا في ملعب ويمبلي.