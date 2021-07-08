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إخماد حريق شب بسيارة بشارع الأهرام وآخر بأرض فضاء ببولاق (صور)

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تلقت محافظة الجيزة بلاغاً بنشوب حريق بسيارة بشارع الأهرام أمام مسجد السلام بحي العمرانية، وذلك إثر وقوع ماس كهربائي بالسيارة.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة حفاظاً على السلامة العامة، تم إغلاق شارع الأهرام في المنطقه المؤدية إلى موقع الحريق، وقد تم إخماد الحريق بمعرفة مرفق الحماية المدنية دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وفي الإطار نفسه، قام حي بولاق الدكرور بإخماد حريق نشب في بعض المخلفات بقطعة أرض فضاء بشارع ناجى العشري المتفرع من شارع أبوزيد.

المصرى اليوم

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