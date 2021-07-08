إقبال متوسط بانتخابات مقعد نقيب المحامين بقنا

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شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية التكميلية بقنا على مقعد النقيب إقبالًا متوسطًا بمختلف لجان المحافظة.

وقالت هند عبدالمعطى، عضو مجلس النقابة عن مقعد مركز قنا، إن الانتخابات شهدت إقبالًا متوسطًا، مشيرة إلى أنه يتنافس على مقعد النقيب كل من علاء الدين يوسف أحمد حسين، وأحمد حسين محمد حامد العيادي، ومحمود محمد محمود أحمد، وهمام محمد همام أحمد، ومحمد فؤاد جادالله يوسف، وموسى صافي حميد أحمد.

وأشارت إلى أن عدد مَن لهم حق التصويت من المحامين بالمحافظة بلغ 4854 أمام 12 لجنة على مستوى المحافظة.

نقيب المحامين الأسبق بقنا

يُذكر أن النقيب الأسبق فتحي صوينى تُوفي يوم 15 مارس الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية، وجاء ذلك عقب فوزه بالمقعد الذي شغله لمدة 16 عامًا بانتخابات النقابات الفرعية الأخيرة التي أُجريت فى شهر فبراير الماضي.