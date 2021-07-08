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قافلة بيطرية مجانية لجامعة سوهاج تعالج 300 رأس ماشية بنجع النجار

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قافلة بيطرية مجانية لجامعة سوهاج تعالج 300 رأس ماشية بنجع النجار قافلة بيطرية مجانية لجامعة سوهاج تعالج 300 رأس ماشية بنجع النجار

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نظمت اليوم كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات والدواجن، بنجع «النجار» بدائرة مركز سوهاج، حيث جرى فحص وعلاج ٣00 حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وقال إن كلية الطب البيطرى بالجامعة تسعى إلى تقديم الخدمات العلاجية البيطرية المجانية للقرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح (حياة كريمة) لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية بهذة القرى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية، التي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة، وأمراض معدية، وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت إلى التدخل الجراحي، لافتا إلى أنه تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وقال الدكتور بهاء الدين على عميد الكلية، إنه شارك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب بالكلية، مشيراً إلى أن هذه القوافل لها دور مهم في التدريب العملي للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل البيطري بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

المصرى اليوم

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