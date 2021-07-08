محافظ سوهاج: إقامة وحدة لطب الأسرة في «الكوامل» ضمن «حياة كريمة»

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الخميس، الانتهاء من إقامة وتجهيز وحدة جديدة لطب الأسرة بقرية «الكوامل بحري» بدائرة مركز سوهاج، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالى تكاليف بلغت 7 مليون و300 ألف جنيه.

جاء ذلك اليوم خلال جولة المحافظ التفقدية داخل الوحدة، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وقال المحافظ إن الوحدة تم إنشاؤها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد على مساحة 1650 متر مربع، وتتكون من طابق أرضي ودور أول علوي، ويحتوي الطابق الأرضي على «عيادة طب أسرة، وإسعافات أولية، وصالة إنتظار، وعيادة أسنان، وصيدلية، ومكتب صحة وتسجيل ملفات، وتعقيم، وفرز، ومعمل»، بينما يضم الطابق العلوي «معملا للدم، ومعملا للطفيليات، وعيادة طب أسرة، وقاعة تثقيف صحي، وسكن للتمريض، وسكن للأطباء»، لافتا إلى أن الوحدة تعمل بنظام النداء الآلي للمترددين عليها.

وأشاد محافظ سوهاج، بالمستوى المتميز للإنشاءات بالوحدة الفريدة من نوعها على مستوى المحافظة، والتي تعد أول وحدة لطب الأسرة يتم إنشاؤها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد، موجها بالتنسيق بين مديرية الصحة والوحدة المحلية وإدارة الحماية المدنية للإنتهاء من توصيل المرافق للوحدة تمهيدا لتشغيلها في أقرب وقت ممكن.