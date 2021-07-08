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محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات جديدة بقرية «الكوامل بحرى» بتكلفة 7.8 مليون جنيه

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محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات جديدة بقرية «الكوامل بحرى» بتكلفة 7.8 مليون جنيه محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات جديدة بقرية «الكوامل بحرى» بتكلفة 7.8 مليون جنيه

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افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، الخميس، 3 مشروعات خدمية وتعليمية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية الكوامل بدائرة مركز سوهاج، بإجمالى تكاليف بلغت 7 مليون و800 ألف جنيه.

وقال محافظ سوهاج إن الافتتاحات التي جرت بحضور عدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والسيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة- شملت إفتتاح مشروع تطوير مركز شباب الكوامل بحري بتكلفة 2 مليون جنيه، حيث تم إنشاء ملعب خماسي لكرة القدم، وصالة لتنس الطاولة، وصالة للبلياردو، بالإضافة إلى حضانة أطفال وكافتيريا، وتم رفع كفاءة المرافق العامة بالمركز، وإنشاء حديقة للأطفال، وافتتاح الجناح الجديد لمدرسة أولاد غريب للتعليم الأساسي على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة بلغت 4 مليون جنيه، ويتكون من 5 طوابق تضم 12 فصلا دراسيا جديدا، بالإضافة إلى «المعامل، والمكاتب الإدارية، ودورات المياه»، وكذلك افتتاح تطوير ورفع كفاءة مدرسة الكوامل بحري للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 5 آلاف و889 متر مربع، بتكلفة بلغت مليون و800 ألف جنيه، والتي تضم 36 فصلا دراسيا.

واشاد محافظ سوهاج، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وما تم إنجازه من مشروعات وخدمات لمصلحة أهالى المحافظة، مثمنا إهتمام القيادة السياسية والدولة بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، لافتا إلى أن محافظة سوهاج قد نالت النصيب الأوفر من المبادرة الرئاسية بمرحلتيها الأولى والثانية، ومبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

المصرى اليوم

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