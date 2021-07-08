متدربى البرنامج الرئاسي يتفقدون المشروعات الخدمية والاستثمارية في أسوان

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واصل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسي» فترة التدريب والمعايشة الكاملة بمحافظة أسوان من خلال الجولات الميدانية المكثفة للوقوف على حجم المشروعات الجارية، وأيضاً أنشطة وآليات عمل الجهاز الإداري، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم كافة التسهيلات للمتدربين.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج التدريبي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساهم في إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 بتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، لافتاً بأن عملية التدريب ستكون من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه على مدار شهرين.

ومن جانبهم أكد متدربي البرنامج الرئاسي منار عطية وأحمد عصام من وزارتى التربية والتعليم والأوقاف على أن حجم الإستفادة من الجولات والزيارات الميدانية خلال الأسابيع الماضية كان كبيراً وذلك بعد إطلاعهم من قرب على المشروعات الجارية في العديد من القطاعات الإستثمارية والخدمية والتنموية، وهو ما جعلنا فخورين بالقيادات التنفيذية والشباب المصرى الذي أثبت جدارته وقدرته على إدارة ونجاح هذه المشروعات، موضحين بأن هناك خبرات مكتسبة عديدة من زيارات المديريات والمواقع الخدمية المختلفة والوقوف على طبيعة العمل فيها وأهم التحديات وكيفية التعامل معها .

والجدير بالذكر بأن البرنامج التدريبى شمل جولات ومعايشة ميدانية للعديد من المشروعات الخدمية والتنموية والإستثمارية من أبرزها زيارة محطات الطاقة الشمسية ببنبان والتي تنتج 1465 ميجا وات من 32 محطة، ومخطط وصول الإنتاج بها إلى 2000 ميجا وات بعد تشغيل 8 محطات أخرى لتصبح سد عالي جديد، وأعقبه زيارة مصنع السبائك الحديدية بإدفو، كما ضم البرنامج التدريبى زيارة مشروع الإسكان بجبل الزلط مع حضور فاعليات مهرجان أسوان للمانجو، بجانب زيارة عدد من المديريات مثل الشباب والرياضة والثقافة، وكذا الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للتعرف على أهم الأنشطة التي تقوم بها، بالإضافة إلى حضور إجتماعات مع بعض الإدارات لمناقشة شكاوي المواطنين والوقوف على أسبابها والحلول الواقعية لها ،كما تم الإطلاع على بدء التشغيل التجريبى لمركز التحول الرقمي .