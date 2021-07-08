«تريز» توثق يوميات مريضة بالكورونا في «سقف اللاشيء» بمعرض الكتاب

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صدر حديثا عن دار نشر «هن»، للكاتبة الصحافية تريز سمير هارون، يوثق الكتاب فترة طويلة خلال الجائحة، في بلاد العم سام من خلال قصص حياتية ومواقف صعبة ومؤلمة تعرضت لها الكاتبة، وفيها امتزجت مرارة الغربة مع آلام فيروس كورونا.

يضم الكتاب ١٦ موضوعا، حيث تعيش تريز في أمريكا، ووثقت كل الآلام والمواقف التي عاشتها خلال عام كامل منذ ظهور الجائحة، ويبدأ الكتاب بعنوان«الكتابة ومزحة الفيروس»، قالت فيه: «كانت الكتابة بمثابة الصرخة التي تحاول إعادتي للحياة، أنا هنا موجودة، أعيش رغم الألم والوحدة والصراع، أصرخ إلى الله؛ لأجد مخرجا، فعنده للموت مخارج».

يضم الكتاب ثلاثة من اليوميات عن الموت، وهي رؤية الموت، وصراع الحياة والموت، وصراع مع الموت والصداقة في الجائحة، وكيف كانت الجائحة اختبار للصداقة.

وعن الغربة والمرض قالت: «المرض والغربة قاتلان، لا أعرف ان كانت تلك الآلام المبرحة في الجسد هي صرخة للوطن؟ أم للنفس المنعزلة في الحجر الصحي ؟».