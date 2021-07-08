«تريز» توثق يوميات مريضة بالكورونا في «سقف اللاشيء» بمعرض الكتاب

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صدر حديثا عن دار نشر «هن»، للكاتبة الصحافية تريز سمير هارون، يوثق الكتاب فترة طويلة خلال الجائحة، في بلاد العم سام من خلال قصص حياتية ومواقف صعبة ومؤلمة تعرضت لها الكاتبة، وفيها امتزجت مرارة الغربة مع آلام فيروس كورونا.
يضم الكتاب ١٦ موضوعا، حيث تعيش تريز في أمريكا، ووثقت كل الآلام والمواقف التي عاشتها خلال عام كامل منذ ظهور الجائحة، ويبدأ الكتاب بعنوان«الكتابة ومزحة الفيروس»، قالت فيه: «كانت الكتابة بمثابة الصرخة التي تحاول إعادتي للحياة، أنا هنا موجودة، أعيش رغم الألم والوحدة والصراع، أصرخ إلى الله؛ لأجد مخرجا، فعنده للموت مخارج».
يضم الكتاب ثلاثة من اليوميات عن الموت، وهي رؤية الموت، وصراع الحياة والموت، وصراع مع الموت والصداقة في الجائحة، وكيف كانت الجائحة اختبار للصداقة.
وعن الغربة والمرض قالت: «المرض والغربة قاتلان، لا أعرف ان كانت تلك الآلام المبرحة في الجسد هي صرخة للوطن؟ أم للنفس المنعزلة في الحجر الصحي ؟».