بعد «ظل كلب ولا ضل راجل».. اول بلاغ للنائب العام ضد البلوجر هبة مبروك (تفاصيل)

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تقدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغ جديد إلى النائب العام، ضد البلوجر هبة مبروك، بسبب خضوعها لجلسة تصوير بصحبة كلب حملت عنوان «ضل كلب ولا ضل راجل» ونشرتها على صفحتها على «انستجرام»، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينها وبين وزوجها السابق، الامر الذي تسبب في غضب بين رواد السوشيال ميديا.

وصف محفوظ موقف هبه مبروك في البلاغ بـ«السخيف والأحمق» مؤكدا بان جملة «ضل كلب ولا ضل راجل» هي إشارة واضحة بأن الكلاب أفضل من الرجال.

وأكد محفوظ ف في بلاغه، أن تلك التصرفات أثارت عدد كبير من النساء أكثر من الرجال، مؤكدا ما فعلته هبه مبروك سوف يؤدي إلى كارثة مأساوية، طبقا لما ورد في البلاغ في العلاقات الاسرية.

وقال بان المشكو في حقها فشلت في حياتها الخاصة وتصدر إلى جموع العالم بالإهانة بالجنس البشري، مؤكدا أن الإهانة ليست موجهة إلى الرجال خاصة إنما ايضا إلى النساء والأطفال.

وأشار محفوظ في البلاغ طبقا لنص المادة 98 عقوبات فان ما ارتكبته المشكو في حقها يعد جريمة ازدراء لكل الأديان السماوية التي كرمت الأنسان في أرضه، كما يعد ما ارتكبته المشكو في حقها هبة مبروك يعد جريمة التنمر المنصوص عليها في المادة 309 من قانون العقوبات، والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة.

ومن جانبها قالت هبة إن يوم تصوير الزفاف تأجل أكثر من مرة لأسباب مختلفة، كانت أخرها دخول صديقتها “دينا” المستشفى مما دفعها لإلغاء الحفل والحضور مع صديقتها التي اعتبرتها أهم من أي تريند مافيا ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي بزواجها من الكلب وقالت هذا فوتوسيشن تصوير.

جدير بالذكر إن هبة لديها طفل من زوجها “عبدالرحمن”، والتي رفضت التصريح عن علاقتها بطليقها عبدالرحمن رغم تدوينها سب ضده أكثر من مرة في أوقات سابقة.