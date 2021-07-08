جناح الاستشارات النفسية بمعرض الكتاب يقدم 300 استشارة للجمهور خلال 6 أيام

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جناح كبير خاو من الكتب، لا يحتوى إلا على بعض الكتيبات الصغيرة، وبعض اللافتات المعلقة التي توضح ما يقوم به الجناح، منها: «استشارات نفسية مجانية»..«مطبوعات مجانية».. «استشارات مجانية لعلاج الادمان».. «استشارات مجانية للأطفال والمراهقين».

بهذه الطريقة اختارت الأمانة العامة للصحة النفسية أن يظهر جناحها في معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي من خلاله تقدم خدمة استشارات مجانية للأطفال والمراهقين.

تقول منى تمام مدير إدارة العلاقات العامة والإعلان بالأمانة العامة، إن الجناح قدم 300 استشارة نفسية خلال 6 أيام لزوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، وأضافت أنها اختارت التواصل البصري مع الجمهور من خلال لافتات بيضاء مكتوب عليها ما يقدمونه من خدمات، بحيث يتم تقديم استشارات مجانية لرواد المعرض، من خلال طبيب نفسي متواجد داخل الجناح طيلة أيام المعرض، يجيب على تساؤلات الزوار، فيما تتنوع التخصصات بين النفسية والأطفال والمراهقين والتدخين وادمان المخدرات.

وقالت إن الدورة الحالية من معرض الكتاب، اختلفت الاسئلة عن الدورات الماضية، فالزوار الآن يتجاوبون بشكل افضل مع الجناح، ويستوعبون أهمية الصحة النفسية أكثر من ذي قبل.

ولفتت «تمام» إلى أن أغلب الأسئلة التي يتلقاها الأطباء الآن تتعلق بخطورة استخدام التكنولوجيا للاطفال، وأسباب وعلاج الحركة الزائدة عند الاطفال.

واوضحت أنه بجانب خدمة الاستشارات، تقدم الأمانة مطبوعات مجانية يتنوع مضمونها بين أهمية الاقلاع عن التدخين والضغوط النفسية في الأزمات وقانون المريض النفسي.