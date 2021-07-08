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تسلمت مصر اليوم في ختام فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر

وشكرت مايا مرسي رئيس المجلس القومي دولة بوركينا فاسو والوزيرة هيلين ماري لورنس وزيرة بوركينا فاسو للمرأة والتضامن الوطنى والأسرة على مجهوداتها خلال فترة رئاستها الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي وما شهدناه من انجازات، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي شهدتها الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري وتزامنها مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم وما نتج عنها من الكثير من التداعيات في كافة المجالات وعلى كافة المستويات.

كان ذلك ضمن اجتماعات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦-٨يوليو ٢٠٢١ ، بحضور لفيف من الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والاجهزة التابعةلمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية .

وأكدت مرسي في كلمتها علي اهتمام الدولة بملف تمكين المراة الذي حظي وبصفتها رئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة، شكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المساندة في جميع مراحل تأسيس منظمة تنمية المرأة حتى دخولها حيز النفاذ وبدء عملها في القاهرة.

تناقش الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الاسلامى موضوع هام وهو «الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكينالمرأة«فى ظل جائحة كوفيد – 19 وما بعدها «

أاشارت إلي أن العام الماضي تم اطلاق منظمة تنمية المرأة للدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى عندما دخل نظامها الأساسيحيز التنفيذ وقد تزامن هذا الاطلاق مع ما يشهده العالم من واقع جديد نتج عن جائحة كوفيد-19، لكنه أكد الالتزام الصادق من الدول لمواصلة الطريق نحو المزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في دولنا الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى .

وأكدت عزم جمهورية مصر العربية فى ظل توليها رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي العمل بجد في التركيز على عدد من الملفات الهامة والمتعلقة بادماج منظور المساواة بين الجنسين وتناول المرأة في الخطاب الديني وتمكين المرأة اقتصادياً ودعم المرأة في ظل جائحة الكورونا ومابعدها، مع التنسيق الكامل وعلى أعلى مستوى بين مؤسسات وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي المختلفة.