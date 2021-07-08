الدفع بجميع القطارات المكيفة.. «المترو» يرفع حالة الطوارئ استعدادا لبدء إمتحانات الثانوية العامة

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم الإنتهاء من جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال محطات المترو لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الإستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا مروراً بأوقات الذروة حتى إنتهاء التشغيل في تمام الساعة الواحدة صباحا والتى تقدر بعدد رحلات ١٠٩٨ رحلة مقسمة بعدد ٤٩٦ رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة وعدد ٦٠٢ رحلة للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب، وأيضآ الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، وأيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

وقال أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة، إن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب ومؤكدا على أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لإستقبال الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف بكير أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثاني والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط مؤكدا على إحترام المواطنين والسعى على تقديم أفضل خدمة لهم هو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق.

وأكد متحدث المترو على أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع ابنائنا من طلبة وطالبات الثانوية العامة.