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لمحمود الخطيب: «سيب في حاله.. انت عارف عملت ايه»

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مرتضى منصور لمحمود الخطيب: «سيب الزمالك في حاله.. انت عارف عملت ايه» لمحمود الخطيب: «سيب في حاله.. انت عارف عملت ايه»

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طالب المستشار ، رئيس مجلس إدارة نادي السابق، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالابتعاد عن نادي الأبيض ورفع يده عن الأزمة الدائرة حاليا داخل القلعة البيضاء على المستوى الإداري وإيقاف مجلس الإدارة.

وكان مرتضى منصور قد صدر بحقه وبحق مجلسه قرار من وزير الشباب والرياضة بالإيقاف والاستبعاد من إدارة النادي قبل أن يحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري يفيد ببطلان قرار إيقافه.

وقال مرتضى منصور في بثه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: «محمود الخطيب عارف هو عمل ايه كويس في أزمة رئاسة نادي الزمالك عشان كده بقوله ابعد عن الزمالك وانت عارف انت عملت ايه وتدخلت في امور ادارية تخص الزمالك دون وجه حق».

ووجه مرتضي منصور رسالة لمحمود الخطيب، قائلا: العلاقة الآن جيدة مع محمود الخطيب وإدارة الأهلي لذلك عليه أن يحافظ على هذه العلاقة ويدعمها.

وأضاف رئيس الزمالك السابق: خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أجرى اتصال هاتفي بي للاطمئنان على أثناء مرضي وانا كذلك قمت بالاتصال به للاطمئنان عليه.

وسبق وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تأجيل زيارته للنادي والعودة كرئيس لنادي الزمالك المقررة اليوم الخميس.

وقال في فيديو له عبر صفحته الرسمية أنه سيعود يوم الخميس 8 يوليو لرئاسة نادي الزمالك من جديد، فيما أعلن أشرف صبحي أن عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك هدفها جمع متعلقاته من النادي وبموافقة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

وقال مرتضى في فيديو له صباح اليوم الخميس: «عرفت على المواقع والصفحات إن في جماهير كتير جاية يوم الخميس، ناس رجعت من المصيف عشاني».

وأضاف مرتضى: « أهم إحنا عندنا معركة دبلوماسية خطيرة في مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة ومياه النيل وبناءً عليه أنا قررت أنا وأسرتي تأجيل زيارتي لنادي الزمالك بسبب الأزمة الحالية في سد النهضة».

المصرى اليوم

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