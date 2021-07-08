الراحلين عن الأهلي في صيف 2021.. موسيماني يطيح بالخط الأمامي للشياطين الحمر

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الأهلي المصري، دائما عشاقه ينتظرون الصفقات الجديدة التى ستدعم الفريق عند موسم الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية، ومع اقتراب الميركاتو الصيفي يهتم عشاق المارد الأحمر بأسماء اللاعبين الراحلين عن قلعة التتش في موسم 2020 - 2021.

ويأتي أو الراحلين عن الأهلي في هذا الصيف مروان محسن، مهاجم الفريق، ويليه والتر بواليا، الذي انضم خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادما من صفوف فريق الجونة ولم يقدم مردوادا حتى الآن داخل صفوف الشياطين الحمر.

ومن المتوقع أن يرحل أليو ديانج عن صفوف النادي الأهلي في هذا الميركاتو الحار جدا، خاصة وأن الدبابة المالية قدم أداء فنيا مميزا داخل المستطيل الأخضر مما جعل الأندرية الأوروبية تتصارع على خدماته، فضلا عن أن قميته التسويقية ارتفعت بشكل جنوني.

وفي المقدمة أيضا مازال الحديث موصول عن الراحلين، حسين الشحات أصبح بنسبة كبيرة خارج النادي الأهلي خاصة في ظل تراجع مستواه الفني منذ انضمامه للقعلة الحمراء، ومع وجود عروض رسمية من أندية الخليج، فضلا عن محمود كهربا، الذي افتعل العديد من المشاكل غير المألوفة مع سياسية النادي الأهلي.