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تتوالى الإنجازات وتحصد بطلات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ المراكز والميداليات في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والتى تقام حاليا بروسيا بعدما حصلت السباحة جميلة على صابر على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 800 متر سباحة بالزعانف المونو وتليها بالمركز الرابع السباحة ندا مجدى أبومسلم بالمركز الرابع في ذات السباق.

جدير بالذكر بأن ندا أبومسلم قد حصلت على المركز الثانى والميدالية الفضية أول أمس في سباق 1500 متر سباحة بالزعانف المونو.

وقد أعرب الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص والذى يشارك على نفقته الخاصة في تلك البطولة في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص والذى أسند لمصر شرف تنظيم عدد من الأحداث الهامة وأهمها عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص والتى ستجرى خلالها انتخابات مجلس الادارة الجديد خلال الفترة من 25-28 أكتوبر 2021 بمدينة شرم الشيخ ويليها نهائى كأس العالم للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 3-8 نوفمبر 2021 بشرم الشيخ أيضاً.

وقد أعرب الشاذلى عن فرحته العارمة بهذا الإنجاز الغير مسبوق خاصة وأن سباحات المنتخب المصرى ندا أبومسلم وجميلة على في سن السادسة عشر وأصبحن محط أنظار العالم الآن من حيث السن وتحقيق تلك المراكز.

ومن جانبه أكد اللواء محمد أمين عبده رئيس البعثة المصرية بأن البعثة ستصل مصر غدا الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد تحقيق ميداليتين فضية وبرونزية في البطولة الأكبر بالعالم.

جدير بالذكر بأن كلا من السيد محمد خميس نائب رئيس الاتحاد المصرى والعميد عبدالعال شاهين عضو مجلس الإدارة يشاركون في تلك البعثة على نفقتهم الخاصة لمؤازرة المنتخب المصرى في بطولة السباحة بالزعانف للكبار في روسيا.