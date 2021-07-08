«لجنة انتخابات المحامين»: اكتمال النصاب القانوني لانتخابات مقعد نقيب قنا

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أعلنت اللجنة القضائية العليا، المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن النصاب القانوني اكتمل للانتخابات المنعقدة اليوم، على مقعد نقيب محامي قنا.

وأوضحت اللجنة، أن النتيجة ستعلن اليوم عقب الانتهاء من عمليات الفرز التي ستبدأ في تمام الخامسة مساء، عقب انتهاء عملية التصويت، وتجرى الانتخابات في 12 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف على كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كاف من الموظفين.

ويتنافس على مقعد نقيب محامي قنا 6 مرشحين هم، علاء الدين يوسف أحمد حسين، وأحمد حسين محمد حامد العيادي، ومحمود محمد محمود أحمد، وهمام محمد همام أحمد، ومحمد فؤاد جاد الله يوسف، وموسى صافي حميد أحمد.

يذكر أن فتحي صويني، نقيب محامين قنا السابق، توفي يوم 15 مارس الماضي، أثر تعرضه لوعكة صحية، وجاء ذلك عقب فوزه بالمقعد الذي شغله لمدة 16 عام بانتخابات النقابات الفرعية الأخيرة التي أجريت فبراير الماضي.