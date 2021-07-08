مقتطفات من أشهر المسرحيات والأفلام العالمية في حفل سيمفوني بالأوبرا الجمعة

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يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا في الثامنة مساء الجمعة 9 يوليو على مسرح النافورة بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المسرحيات والأفلام الغنائية العالمية منها افتتاحية كانديد ورقصات سيمفونية من «قصة الحي الغربي» لبيرنشتاين، العودة للمستقبل «متتابعة للأوركسترا» لسيلڤيسترى، المهمة لإنيو موريكون، چوراسيك بارك وموسيقى «سوبرمان» لچون ويليامز، كباريه لچون كاندر، لورانس العرب لموريس چار، الاب الروحى لنينو ريتا وغيرها .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في ارجاء العالم .