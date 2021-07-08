أخبار عاجلة

محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء -
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء -
دراسة تكشف: عَرض واحد يثبت الإصابة بـ«كوفيد 19» بعد تلقي جرعتي اللقاح -
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم علنًا ​​أو سرًا كل خرق يأتي من لبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات -
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية -
محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة -
ضمن مشروع حدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مقتطفات من أشهر المسرحيات والأفلام العالمية في حفل سيمفوني بالأوبرا الجمعة

Print
مقتطفات من أشهر المسرحيات والأفلام العالمية في حفل سيمفوني بالأوبرا الجمعة مقتطفات من أشهر المسرحيات والأفلام العالمية في حفل سيمفوني بالأوبرا الجمعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا في الثامنة مساء الجمعة 9 يوليو على مسرح النافورة بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المسرحيات والأفلام الغنائية العالمية منها افتتاحية كانديد ورقصات سيمفونية من «قصة الحي الغربي» لبيرنشتاين، العودة للمستقبل «متتابعة للأوركسترا» لسيلڤيسترى، المهمة لإنيو موريكون، چوراسيك بارك وموسيقى «سوبرمان» لچون ويليامز، كباريه لچون كاندر، لورانس العرب لموريس چار، الاب الروحى لنينو ريتا وغيرها .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في ، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في ارجاء العالم .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة

شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية