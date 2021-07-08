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«اليهود في الإمبراطورية العثمانية» يتصدر مبيعات جناح «القومي للترجمة» بمعرض الكتاب

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«اليهود في الإمبراطورية العثمانية» يتصدر مبيعات جناح «القومي للترجمة» بمعرض الكتاب «اليهود في الإمبراطورية العثمانية» يتصدر مبيعات جناح «القومي للترجمة» بمعرض الكتاب

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تصدرت الطبعة العربية من كتاب «اليهود في الإمبراطورية العثمانية: صفحات من التاريخ» قائمة الأكثر مبيعا في جناح المركز القومي للترجمة وذلك خلال الأسبوع الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

‎وضمت القائمة مجموعة متنوعة من الكتب جاءت كالتالي: «تاريخ العرب العام»، «مدخل إلى الإيديولوجيات السياسية»،«تاريخ أوروبا في العصر الحديث»،«لغز الوعي»،«قصة الفيزياء»،«تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم»، «كيف تصبح باحثًا علميًا متميزًا»، «الأزمات الشرقية»، «الانقراض السادس:تاريخ لا طبيعي»،«مثنوي»،«سجون نختار أن نحيا فيها»،«الغصن الذهبي»،«هردوت يتحدث عن »،«حكايات من شكسبير»،«تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية»،«التفسير الإبداعي للأحلام»،«العقيدة والشريعة في الإسلام»،«مصر في القرن 19 أو محمد على ومن خلفوه إلى الاحتلال البريطاني»،«حكايات للتفكير»،«اللسانيات»،«الكون والفساد»،«الولاية العربية الرومانية :الأنباط»،«حياة الاسكندر»،«فكرة الطبيعة»، «الامبريالية والهوية الثقافية وكرة القدم:،»النباتات والمخ البشري«،»اليوم الأخير لأدولف هتلر«،»الوالدية ودعم السلوك الايجابي«،»المادة والعقل :بحث فلسفي«،»بريطانيا في فلسطين:قصة الحكم البريطاني لفلسطين«و«البحث عن الوعي».

المصرى اليوم

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