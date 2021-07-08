قطع المياه عن بعض 4 مناطق بالقاهرة 11 ساعة لتنفيذ محور الفردوس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى طلب تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بداية من تاكي شارع احمد سعيد إلى نفق ابو حشيش، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق معسكرات الشرطة بصلاح سالم ومدينة البعوث ومنطقة العباسية ومنطقة الظاهر وضعفها بباب الشعرية والجمالية.

على ان يتم قطع المياه اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم السبت التالي.

وأهابت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، على ان يتم توفير سيارات المياه الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.