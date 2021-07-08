محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تم تنفيذها من قبل الأحياء والمراكز والإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب بامتحانات الثانوية يوم السبت المقبل.

وقال محافظ الجيزة إنه تم تجهيز 165 لجنة أساسية للعام الحالي يؤدى بها 73 ألف و923 طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط، مؤكدًا على توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.

وأوضح أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وناشد أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات، لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة قامت بتجهيز 69 إستراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.