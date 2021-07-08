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لمواجهة كورونا.. أول آلة ذكية بمصر لبيع الخضروات والفاكهة باستخدام الذكاء الاصطناعي

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لمواجهة كورونا.. أول آلة ذكية بمصر لبيع الخضروات والفاكهة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة كورونا.. أول آلة ذكية بمصر لبيع الخضروات والفاكهة باستخدام الذكاء الاصطناعي

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في إطار توجه الدولة لربط مخرجات الصناعة بالبحث العلمي، نجح مركز البحوث والتطوير التابع لكبرى الكيانات الاقتصادية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، في إنتاج أول آلة ذكية لبيع الخضروات والفاكهة باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون لمس لمواجهة ظروف جائحة كورونا.

وأكد محمد مجدي العربي مدير مجموعة البحوث والتطوير، على أهمية البحث العلمي وقدرته على تنمية الصناعة الوطنية، من خلال تنفيذ عدد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية، لخدمة الصناعة المصرية، وتحويل العديد من الابتكارات والأفكار إلى منتجات، مشيرا أن مركز البحوث والتطوير يُعد جسرا لالتقاء البحث العلمي بالصناعة، فهو يقوم بتطوير المنتجات ويعمل على تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات قابلة للتصنيع، وهو ما وضح جليا من خلال المشروعات البحثية التي قام بها المركز مع العديد من الجامعات المصرية.

واوضح العربي، أن المركز قام مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع اكاديمية البحث العلمي، لدعم الباحثين ومسجلي براءات الاختراع لما له من نفع كبير في منظومة التطوير وخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد المصري ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

المصرى اليوم

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